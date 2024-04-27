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رياضة > جيرارد: النتيجة أمام الرائد غير مرضية
27/04/2024   11:17 م

جيرارد: النتيجة أمام الرائد غير مرضية

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أكد المدير الفني لفريق الاتفاق، ستيفين جيرارد، أن النتيجة أمام الرائد غير مرضية خصوصاً أنهم عملوا كثيراً وعادوا في النتيجة، لكنه أشاد بالبدلاء الذين أحدثوا الفارق عند مشاركتهم.

سقط فريق الاتفاق أمام نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بالتعادل بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه قام بمخاطرة كبيرة في المباراة من خلال التغييرات، وذلك عندما أشار إلى اللاعب ميدران بأن يلعب في الوسط والظهير الأيسر. وفق “سبورت 24”.

وأضاف مدرب الاتفاق، أنه عندما تقدم فريقه بالنتيجة أجرى تغييرات لإحداث التوازن.

وأوضح، أن الاتفاق استحوذ على الكرة وهذا الأسلوب الذي يحب اللعب به، وأن يكون فريقه شرساً في الهجوم لكن القرارات آخر اللقاء لم تكن موفقة.

جيرارد: النتيجة أمام الرائد غير مرضية

رياضة
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