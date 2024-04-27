مدرب الأخدود: سنقاتل حتى النهاية لضمان البقاء

أكد المدير الفني لفريق الأخدود نور الدين بن زكري، أن هذا الانتصار بمثابة 6 نقاط من أمام فريق منافس، وهو بكل تأكيد دافع معنوي كبير للفريق.
حقق فريق الأخدود فوزاً على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
وقال بن زكري، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن فريقه قدم مباراة ممتازة واستحوذ على أغلب فتراتها، واستطاع ترجمة الفرص إلى أهداف.
وأضاف، أنه عمل خلال الفترة الماضية على إيقاظ روح الانتصار والجانب النفسي لدى اللاعبين.
وأوضح، أنه من الصعب على أي فريق البقاء في الدوري في السنة الأولى، ولكنهم سيقاتلون وسيعملون حتى آخر جولة على تحقيق البقاء. وفق “سبورت 24”.