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رياضة > الأخدود يهزم أبها برباعية في “روشن”
27/04/2024   11:17 م

الأخدود يهزم أبها برباعية في “روشن”

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حقق فريق الأخدود فوزاً على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

وسجل اللاعب سولومون كفركفيليا الهدف الأول لفريق الأخدود في الدقيقة 40، قبل أن يضيف ياسين عطية الزبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وجاء الهدف الثالث لفريق الأخدود في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب خوان سبياستيان بيدروزا، ليختتم الأهداف اللاعب عبدالعزيز هتيلة في الدقيقة 90 3. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

الأخدود يهزم أبها برباعية في “روشن”

رياضة
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