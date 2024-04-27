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رياضة > الأخضر 18 يخسر من تركيا في دورة الاتحاد الأوروبي
27/04/2024   11:17 م

الأخضر 18 يخسر من تركيا في دورة الاتحاد الأوروبي

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خسر المنتخب الوطني لسن 18 عاماً من منتخب تركيا بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل في الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب عمار اليهيبي في الدقيقة 21 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، محمد الصرنوخ، أصيل عبدالرزاق، فيصل الشمراني، سعد المطيري، ريان الغامدي، محمد فلاته، طلال العتيبي، عمار اليهيبي، محمد آل درويش، عدنان البشري. وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 18 عامًا يأتي في المجموعة “الأولى” ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات تركيا، مالي، وجامايكا.

الأخضر 18 يخسر من تركيا في دورة الاتحاد الأوروبي

رياضة
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