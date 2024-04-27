موسيماني: وضعنا أنفسنا في موقف صعب جدًا

أكد المدير الفني لفريق أبها بيتسو موسيماني، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام الأخدود والتي لم يقدم فيها شيئاً.
حقق فريق الأخدود فوزاً على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق اليوم غائب ذهنياً، ولم يقدم مستوى جيداً، ولا يمكن وضع الأعذار، أو نلوم التحكيم، أو غيره، بل نلوم أنفسنا. وفق “سبورت 24”.
وأضاف، أنه كمدرب يحاول تقديم أفضل ما لديه، ولكن هذا ليس كافياً ما لم يظهر الفريق بالصورة المطلوبة.
وأوضح، أننا وضعنا أنفسنا في موقف صعب جداً، ولكن لديه الثقة في مساعدة الفريق على البقاء.