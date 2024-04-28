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جديد المحليات > إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني
28/04/2024   7:20 ص

إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إلزام الجهات الحكومية منسوبيها بارتداء الزي الوطني.

ونص القرار على أن يلتزم منسوبو الجهات الحكومية بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقرات عملهم وحتى خروجهم.

واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عملهم زياً مهنياً معيناً مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم، على أن يتم ذلك من خلال الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك. وفق “أخبار 24”.

وتضمن أن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية بهذا الأمر.

إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني

جديد المحليات
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