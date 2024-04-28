بَدْء تأهيل قائدات “قطار الحرمين”

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، بوّابة التسجيل للدراسة في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع، حيث يبدأ البرنامج بالعمل في إحدى الشركات المشغِّلة للقطار بتاريخ 1 يوليو القادم.
وأوضح المعهد أن تسجيل الراغبات في الالتحاق بالبرنامج التدريبي ينتهي يوم 11 مايو المقبل، ويؤهل البرنامج الذي تبلغ مدته سنة واحدة المتدربات السعوديات ليصبحن قائدات للقطار.
بدوره، أكّد مدير عامّ المعهد سلطان السلطان أن المتدربة ستتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال أثناء التدريب، ويتم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية كموظف تحت التدريب، كما تحصل على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنوياً.وفق “أخبار 24”.
وأضاف السلطان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج، تتضمن الجنسية السعودية، والحصول على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يقل الطول عن 155 سم، وأن يكون عمر المتقدمة بين 22 – 30 عاماً، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها) وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.