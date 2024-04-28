مبادرات سعودية لمواجهة “التصحُّر”

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة تبني عددًا من المبادرات والتشريعات اللازمة لمواجهة تدهور الأراضي وظاهرة التصحر بمنظور شمولي متعدد الجوانب.
وأضاف “الفضلي”، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “إحياء الأرض: الحراك من أجل إعادة إصلاح العالم” خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في العاصمة الرياض، أن المحافظة على الأراضي والمياه هدف رئيسي للمملكة، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نتائج مبشرة في هذا المجال نتيجة المبادرات الطموحة التي أطلقتها المملكة.
ولفت إلى أن تدهور الأراضي يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على الجميع من خلال انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغير المناخ، والمخاطر البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية.
ودعا إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحد من تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف، واستشهد بإطلاق المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتعزيز التعاون الإقليمي لتنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي تحت مظلة مجموعة العشرين، فضلًا عن استضافتها الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16COP ) في ديسمبر المقبل، مؤكدًا تطلع المملكة للعمل مع كافة الدول لتبني مستهدفات ومبادرات طموحة؛ لتعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
واستعرض بعض النجاحات التي حققتها المملكة في هذا الملف، وعلى رأسها مبادرة السعودية الخضراء، والإدارة السليمة للرعي للسيطرة على الرعي الجائر، وإطلاق برنامج لاستمطار السحب، الذي يسهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبرنامج لإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، بالإضافة إلى مبادرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومعالجة النفايات على أسس الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية مبادرة السعودية الخضراء، الأضخم من نوعها في المنطقة؛ كونها ستغطي 40 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية الشاسعة، وتهدف لزراعة 10 مليارات شجرة؛ لتحسين جودة الهواء، وستسهم في تقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف توحيد جهود الاستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة والمنطقة، ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
ونوه بحرص المملكة على استضافة العديد من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة، ومنها تدشينها اليوم أسبوع البيئة 2024 تحت شعار “تعرف بيئتك؟”، للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي وسط المجتمع، بهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة.وفق “أخبار 24”.
وحول جهود جذب استثمارات القطاع الخاص باستصلاح الأراضي، أكد “الفضلي” أنه تم تعزيز الوعي، وتضمين العمل البيئي في المسؤولية المجتمعية للشركات، موضحًا أن ما يقارب الـ 50% من مستهدفات المرحلة الأولى للتشجير يتم تحقيقها من خلال مساهمة القطاع الخاص في التشجير.
كما أكد أنه يجري تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المشاتل، والاستثمار في المتنزهات الوطنية، مما يسهم في تنمية الغطاء النباتي، وإيجاد فرص استثمارية ودعم السياحة البيئية، في وقت يعمل فيه صندوق التنمية الزراعية على تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية من خلال العديد من الحوافز.