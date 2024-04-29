تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات “هيئة المقاولين”

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين التي تنطلق يوم (الإثنين) وتستمر حتى يوم (الأحد) المقبل.
ووضعت الهيئة شروطاً وضوابط للترشيح في الانتخابات والتي تضمنت إيداع طلب الترشيح لدى لجنة الإِشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح مع إرفاق السيرة الذاتية، على أن يكون المترشح عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ الإعلان عن قبول طلبات الترشح، وألا يكون من العاملين في الهيئة، وألا تقل خبرة المرشح عن 10 سنوات في مجال المقاولات.
وشملت الشروط أن يكون المرشح مالكاً أو مديراً للمؤسسة أو رئيساً أو عضو مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أحد نوابه أو مديرها بموجب تفويض من المؤسسة أو الشركة يوضح المنصب ومصدق عليه من إحدى الغرف التجارية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل من جهة معترف بها في المملكة.
وجاء في الشروط، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يقدم التزاماً ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة وألا يكون المترشح مرتبطاً بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع أي مرشح آخر لعضوية الهيئة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في القطاع.