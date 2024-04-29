إنشاء أول مقر لمؤسسة “غيتس” في “مسك”

توصل اتفاق بين مؤسستَيْ محمد بن سلمان “مسك”، وبيل وميليندا غيتس، إلى إنشاء أول مقر إقليمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بالرياض.
وتهدف الاتفاقية الإطارية بين المؤسستين، إلى دعم وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي في المملكة، وإطلاق برامج عالمية مشتركة في مجالات عمل المؤسستين.
وتستفيد “مسك” بموجب الاتفاقية التي وُقِّعت على هامش انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، من خبرات مؤسسة غيتس في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصحة؛ بما يُعزّز دورها الريادي في توفير فرص التمكين النوعية للشباب في المملكة في القطاع غير الربحي. وفق “أخبار 24”.
وتُمكّن الاتفاقية مؤسسة غيتس من توسيع نطاق أثرها الجغرافي والاستفادة من خبرات “مسك” في القطاع غير الربحي وتمكين الشباب، ومن البنية التحتية وشبكة الخدمات المميزة التي توفرها مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”.
وينتظر أن تُفصح المؤسستان عن التفاصيل الإضافية عند إطلاق الشراكة رسمياً في “منتدى مسك العالمي” في نوفمبر المقبل.