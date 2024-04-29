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جديد المحليات > وظائف للرجال والنساء بـ “الدفاع”
29/04/2024   7:23 ص

وظائف للرجال والنساء بـ “الدفاع”

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فتحت وزارة الدفاع باب القبول والتسجيل، (الأحد)، ولمدة خمسة أيام للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي) بمختلف التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف متاح لحَمَلة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

ويشترط للتقديم عدد من الأمور، أهمها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وحسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وألا يكون موظفا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص. وفق “أخبار 24”.

فيما يشترط في المتقدمة، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وحسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وأن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية، وألا تكون موظفة في أي جهة حكومية، بالإضافة إلى ألا يقل سن المتقدمة عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

وظائف للرجال والنساء بـ “الدفاع”

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