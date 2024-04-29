أولى رحلات “شنغهاي” تحُط بمطار الملك خالد

وصلت أولى رحلات خطوط شرق الصين الجوية، إلى مطار الملك خالد الدولي الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، كإحدى 3 رحلات أسبوعية تسيرها الخطوط الصينية بين الرياض وشنغهاي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبوعباة، أن الرحلات الأسبوعية الثلاث بين شنغهاي والرياض، تسهم في رفع السعة المقعدية السنوية للمسار لتصل إلى 35880 مسافراً للزوار القادمين من الصين باتجاه المملكة.
وأتاحت شركة طيران شرق الصين التي يتكون أسطولها من 800 طائرة، تذاكر رحلات شنغهاي-الرياض للبيع، حيث يمكن للمسافرين تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لشركة الطيران، لمعرفة المزيد حول التذاكر.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، الصين واحدة من أكبر وأهم الأسواق الدولية المستهدفة للوصول إلى 5 ملايين سائح سنوياً بحلول العام 2030، مشيراً ألى أن إطلاق هذه الرحلات يأتي تتويجاً لجهود الهيئة التي أثمرت عن اعتماد المملكة وجهة سياحية رسمية للسائح الصيني. وفق “أخبار 24”.
وكان مطار الملك خالد الدولي قد حاز في يوليو الماضي، على شهادة الترحيب بالسيّاح الصينيين (WELCOME CHINESE)، بوصفه أول مطار في الشرق الأوسط يحوز على هذه الشهادة القائمة على عدد من المعايير وخدمات السفر، أبرزها توافر لوحات إرشادية باللغة الصينية داخل صالة المطار، وخيارات وتسهيلات الدفع عند الشراء من السوق الحرة التي تتبع المطار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التنسيق المباشر والمستمر للهيئة العامة للطيران المدني، وبرنامج الربط الجوي، والهيئة السعودية للسياحة، وشركة مطارات الرياض، لتلبية حجم الطلب المتنامي، وتقديم التسهيلات والخدمات والمنتجات لتلبية تطلعات وإثراء رحلة المسافرين من الصين.