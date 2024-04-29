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جديد المحليات > تعليق الدراسة الحضورية في بعض المناطق
29/04/2024   7:23 ص

تعليق الدراسة الحضورية في بعض المناطق

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علقت الإدارة العامة للتعليم بعدة مناطق، منها العرضيات وأضم وجدة ورابغ وخليص والمهد والمدينة المنورة، الدراسة الحضورية (الاثنين) في جميع المدارس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قررت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها الرئيسي وفرعها برابغ، وجامعة جدة، تحديداً فروعها في محافظتي خليص والكامل، وجامعة الطائف، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والجامعة الإسلامية تعليق الدراسة فيها وتحويلها عن بُعد. وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تعليق الدراسة الحضورية في بعض المناطق

جديد المحليات
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