بيع فيلا بمكة بـ64 مليون ريال

شهد حي جبل عمر بمكة المكرمة اليوم تسجيل ثلاث صفقات عقارية كبيرة، إحداها بيع فيلا مساحتها 389 م2، بـ165,416 ريال للمتر المربع وبقيمة إجمالية تزيد على 64 مليون ريال.
وبحسب بيانات البورصة العقارية تم اليوم تنفيذ ثلاث صفقات عقارية في حي جبل عمر بمكة المكرمة، الصفقة الأولى لشقة مساحتها 118 م2 بيعت بقيمة إجمالية 11.5 مليون ريال.
أما الصفقة الثانية فكانت لشقة أخرى مساحتها 175 م2 بمبلغ 17 مليون ريال، بينما كانت الصفقة الثالثة لفيلا مساحتها 389 م2 تم بيعها بـ64.4 ريال مليون. وفق “أخبار 24”.
الجدير ذكره أن جبل عمر يقع في مكة المكرمة غرب المسجد الحرام ويمتد من المسفلة حتى الشبيكة، ويحتضن حاليا عددا من المشاريع التطويرية بمكة.