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جديد المحليات > أرامكو تتطلع للاستثمار بمصادر طاقة جديدة بالخارج
29/04/2024   3:54 م

أرامكو تتطلع للاستثمار بمصادر طاقة جديدة بالخارج

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر (الاثنين)، إن الشركة تتطلع الآن إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

وأضاف في حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن الشركة مستعدة لإطلاق مشروع الهيدروجين الخاص بها ولكنها تنتظر الحوافز التي تأتي من قِبل العملاء.

وكشف أن 4% من إجمالي الطاقة يتأثر مع الطاقة الشمسية والهوائية، مشيرا إلى أن التحول إلى الطاقة بات حاجة ماسة ولكن نحتاج إلى برامج طاقة واقعية ومفيدة للجميع. وفق “أخبار 24”.

وتابع أن استهلاك النفط والغاز بدأ يزداد بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، متوقعا زيادة استهلاك الغاز والفحم خلال العام الحالي 2024.

أرامكو تتطلع للاستثمار بمصادر طاقة جديدة بالخارج

جديد المحليات
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