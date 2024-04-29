“الغذاء والدواء”: لا وجود للمياه الفرنسية في الأسواق

أكدت هيئة الغذاء والدواء سلامة مُنتج مياه غازية يتم استيرادها من إحدى الشركات في جنوب فرنسا، مُشيرة إلى أن الهيئة تُطبق معايير الجودة والسلامة لجميع المُنتجات في السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي “أن المُنتج مدار البحث لم يرد إلى أسواق المملكة”.
وأكدت “الغذاء والدواء”، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لسلامة ومُطابقة المُنتجات الغذائية في أسواق المملكة، لحماية المُستهلكين.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن منتج لمياه غازية تم إتلاف مليوني زُجاجة من أحد الآبار في جنوب فرنسا، الأمر الذي زاد الشكوك حول سلامة المنتج من عدمه. وفق “أخبار 24”.