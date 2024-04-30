“الاستثمارات” يضخّ 5 مليارات بـ”بلاك روك السعودية”

ضخ صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمار في شركة بلاك روك السعودية، 5 مليارات دولار، وذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قِبل الطرفين.
وبحسب مذكرة التفاهم، أعربت شركة بلاك روك السعودية وصندوق الاستثمارات العامة عن نيتهما للتعاون في تأسيس “منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات” BRIM، والتي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من إستراتيجيات الاستثمار عَبْر العديد من فئات الأصول العامة والخاصة، والتي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة بلاك روك العالمية.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تعزيز التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يسهم في قيادة الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل العديد من القطاعات. ومنذ عام 2017، أسس الصندوق 94 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة محلياً.
وفي ظل جهود المملكة المستمرة لتنويع اقتصادها ستسعى المنصة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق السعودية.
وستعزز الاتفاقية من تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي والإقليمي، وتزيد فاعلية أسواق المال المحلية وتدعم تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بسبل تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع. وتتماشى الخطوة مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين قطاع إدارة الأصول؛ انطلاقاً من المملكة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بلاك روك، لاري فينك، إن الاتفاقية تمثل تعزيز نقل المعرفة والفهم الكامل لأسواق المال أحد أهم المساهمات التي تحرص بلاك روك على تقديمها للدول التي تعمل بها، ويسعدنا البناء على الشراكة الراسخة التي طورناها مع صندوق الاستثمارات العامة على مدار سنوات عديدة لإطلاق هذه المنصة الدولية الجديدة والأولى من نوعها لإدارة الاستثمار في المملكة.
وأكد نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد، أن علاقة الصندوق مع بلاك ورك تُعَدّ علاقة متينة ومتنامية، وتُعتبر الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة ومديري الأصول مثل بلاك روك جزءاً من إستراتيجية النمو الخاصة بالصندوق. وتأتي مذكرة التفاهم لتكون خطوة إضافية في جهود الصندوق لتعزيز حيوية سوق الاستثمار وإدارة الأصول في المملكة وزيادة تنوعها الدولي.وفق “أخبار 24”.
وتهدف منصة BRIM إلى أن تكون جزءًا متكاملاً مع القدرات الاستثمارية لشركة بلاك روك ومنصتها الحالية، مستفيدة من خبراتها في مجالات الأسواق العالمية وتوفير التكنولوجيا والريادة الفكرية، مع تعزيز إمكانيات تبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تطوُّر إمكانيات الاستثمار المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة الاستشارات العالمية التابعة لبلاك روك للأسواق المالية – والتي توفّر الخدمات الاستثمارية لقطاعات أسواق المال والمخاطر والتحليلات لمديري الأصول المحليين والعالميين – الدعم للمبادرات المماثلة والحلول الرامية إلى تطوير وتعميق أسواق المال.