7% ارتفاع نقاط البيع بعد انخفاض أسبوعين

أنفق المستهلكون في المملكة عبر نقاط البيع ما يزيد على 10.8 مليار ريال عبر 181 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل الجاري، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 7% بعد انخفاض دام لأسبوعين.
وأبان البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه تم إنفاق 1.6 مليار على المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى 91.4 مليون ريال على الاتصالات، و669 مليون ريال على النقل.
وجرى إنفاق 540.5 مليون ريال على الملابس والأحذية، و304 ملايين ريال على مواد البناء والتشييد، و164.7 مليون ريال على التعليم، و200.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية، و792.1 مليون ريال على محطات الوقود.وفق “أخبار 24”.
كما أنفق المستهلكون 706.7 مليون ريال على الصحة، و225.2 على الأثاث، و261.2 مليون ريال على الفنادق، و70.8 مليون ريال على المنافع العامة، و213.5 مليون ريال على المجوهرات، بالإضافة إلى 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و214.2 مليون ريال على الترفيه والثقافة.