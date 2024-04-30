“التوت الحساوي” يضيء الأسواق

يُشكّل التوت الحساوي فرصة مميزة لانتعاش أسواق الخضار والفواكه بعد موجات البرد في محافظة الأحساء خاصة مع زيادة الطلب عليها باعتبارها واحدة من أبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية التي يطول انتظارها.
ولا يتعدى إنتاج أشجار التوت من الثمر شهراً واحداً أو يزيد قليلاً، وتكون مع نهاية موجات البرد ودخول نسمات الصيف، حيث يتميز ثمره باللون الأحمر والمائل أحياناً إلى اللون الأزرق أو البنفسجي، وبطيب طعمه ومذاقه الحلو عند نضوجه ويكون حامضاً مع بدايات مراحل نموه وتغيُّر لونه.
وتتراوح أسعار التوت ما بين 5 إلى 15 ريالاً لنصف الكيلو، حيث يجرى استخدام فاكهة التوت في الكعك والآيس كريم، أو تزيين بعض المأكولات وغيرها، إضافة إلى تحويله إلى مشروب (عصير)، بينما يقوم بعض محبيه بتخزينه أو حفظه في البراد أو الفريزر، لاستخدامه بعد انتهاء موسم قطافه.وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ فاكهة التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وتسهم في تحسين ضبط مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما تحتوي على تراكيز عالية من مركبات الأنثوسيان التي تُعَدُّ من مضادات الأكسدة، وتمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ممّا يقلّل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، ويعزّز من عمل جهاز المناعة والجهاز الهضمي.