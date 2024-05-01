7 انتصارات بموسم واحد.. الهلال يكتب التاريخ في الكلاسيكو

رسخ الهلال عقدة تاريخية في الكلاسيكو الكبير أمام الاتحاد بعد أن حقق سلسلة انتصارات تاريخية في المواجهات بينهما خلال موسم واحد بتحقيق 7 انتصارات كان آخرها الفوز المثير بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وشهد الموسم الحالي سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد والهلال تعد قياسية في المواجهات بين فريقين سعوديين خلال موسم واحد، والتي وصلت إلى 7 لقاءات.
ولم يترك الهلال والاتحاد بطولة هذا الموسم إلا والتقيا بها بدءًا من المسابقات المحلية “دوري روشن، كأس الدرعية للسوبر، وكأس الملك” وعربيًا “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال” وآسيويًا “دوري الأبطال”.
وحقق الهلال سلسلة انتصارات قياسية أمام الاتحاد محققًا العلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المواجهات السبع التي جمعتهما هذا الموسم، فيما خرج الاتحاد خالي الوفاض من جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم “الدوري، السوبر، أبطال آسيا والبطولة العربية”.
بداية مواجهات الاتحاد والهلال هذا الموسم كانت في أغسطس الماضي لحساب الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية، حيث فاز الهلال 3-1، ليلتقيا بعد ذلك في مطلع سبتمبر لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن حيث فاز الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة بنتيجة 4-3.
وواصل الهلال تفوقه أمام الاتحاد بـ3 انتصارات خلال 12 يومًا فقط بدأها يوم 1 مارس لحساب الجولة 22 من دوري روشن، بالفوز 3-1 قبل أن يفوز 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 5 مارس، ليكرر الفوز ذاته في الإياب يوم 12 من الشهر ذاته في جدة. وفق “سبورت 24”.
وجاء اللقاء السادس بين الفريقين يوم 11 أبريل الجاري لحساب نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث فاز الهلال 4-1.
يذكر أن آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل 2021 لحساب الجولة 25 من دوري المحترفين، وفاز الاتحاد يومها 2-0.