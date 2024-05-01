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رياضة > مالكوم: سر تفوق الهلال في الجماعية
01/05/2024   7:14 ص

مالكوم: سر تفوق الهلال في الجماعية

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أكد لاعب الهلال، البرازيلي مالكوم، أن فريقه واجه ظروفاً صعبة خلال مواجهة الاتحاد، مشيراً إلى أنهم عرفوا كيف يتعاملون مع هذه الظروف.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد تخطيه عقبة مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب مدينة الملك عبدالله بجدة في مباراة نصف نهائي المسابقة.

وأوضح، أن الفريق هدفه هو تحقيق لقب كأس الملك ولا يهمه الخصم الذي سيواجه في المباراة المقبلة بالنهائي، مشيراً إلى أن المهم الآن هو الاستراحة والاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري. وفق “سبورت 24”.

وأشار إلى أن الهلال يملك عدداً من اللاعبين الكبار، ولا يعتمد على لاعب واحد، مؤكدًا أن الفريق يلعب كمجموعة تساعد بعضها البعض وهذ هو سر تفوق الفريق.

مالكوم: سر تفوق الهلال في الجماعية

رياضة
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