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رياضة > سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي
01/05/2024   7:14 ص

سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي

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أعرب سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق الهلال، عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد، وبلوغ نهائي كأس الملك.

وقال سعود عبدالحميد عبر قناة “ssc” بعد نهاية المباراة :” اللقاء كان صعب خاصةً بعد طرد سافيتشن ولكتها بطاقة حمراء أعطتنا المثير من الحافز وزادت من دوافعنا لقطع بطاقة الترشح”.

وواصل سعود عبدالحميد، مؤكدًا أن الأهم هو الفوز والتاهل إلى النهائي.

وعن عدم تقديم واجب هجومي مع الفريق في الشوط الثاني، أكد أن النقص العددي بعد طرد سافيتش كان السبب وراء ذلك.

وانهى تصريحاته مؤكدًا أنه قام بالاعتذار لجماهير الاتحاد ناديه السابق على احتفاله بهدفه، مشيرًا إلى أنه شاهد هذا الاحتفال للاعب محمد قدوس في الدوري الإنجليزي وأراد القيام به بعد هدفه الليلة. وفق “سبورت 24”.

سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي

رياضة
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