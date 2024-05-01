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رياضة > تغييرات إدارية في مانشستر يونايتد
01/05/2024   1:18 م

تغييرات إدارية في مانشستر يونايتد

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء إجراء تغييرين إدارييْنِ.

وقال النادي في بيان إن باتريك ستيوارت الرئيس التنفيذي المؤقت وكليف باتي المدير المالي قررا الرحيل عن النادي بنهاية الموسم “بالتراضي”.

وأضاف النادي أن جان كلود بلان سيحل محل ستيوارت رئيسا تنفيذيا للنادي لحين تولي عمر برادة المسؤولية في 31 يوليو تموز المقبل، في حين سيحل روجر بيل محل باتي مديرا ماليا.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير خامس الترتيب، وهو آخر المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، الذي لعب 33 لقاء. وفق “سبورت 24”.

تغييرات إدارية في مانشستر يونايتد

رياضة
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