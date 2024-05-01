الاتحاد يغادر الموسم مبكراً وسط حسرة وألم جماهيره

غادر الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي، خالي الوفاض بعد ان أحبط الهلال طموحات الفريق الغربي ببلوغ نهائي اغلى البطولات بـ10 لاعبين محققاً الفوز 2/1 محلقاً لنهائي كأس الملك.
وبعد ان حقق الموسم الماضي بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر، خرج من الموسم الرياضي الحالي بحصد “0” بطولات، مع فقدانه المنافسة على لقب الدوري، في الوقت الذي خسر نهائي بطولة السوبر وخرج من ربع نهائي بطولة دوري ابطال آسيا والبطولة العربية للاندية من ذات الفريق الأزرق، قبل ان يضيقه الخسارة السابعة على التوالي في نصف نهائي كأس الملك.
وباتت الحسرة على الجماهير الاتحادية التي شن العديد منهم انتقادات لاذعة للاعبي الفريق في ظل عدم تمكنهم من الاستفادة من النقص العددي للهلال بعد طرد حكم المباراة للاعب سافيتش وضياع الفرص السانحة للتسجيل قبل يتفوق الأزرق 2/1.
في الوقت الذي تبقى آمال الاتحاديين في تحقيق النصر غداً الفوز على الخليج وبلوغ النهائي، للإبقاء على آمال الفريق في التواجد بدوري ابطال آسيا وفي كأس السوبر المقبل عبر دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.
ورغم احتلال الاتحاد المركز الخامس في سلم الترتيب بـ50 نقطة، الا ان الفارق النقطي الذي يجمعه مع غريمه التقليدي الأهلي والتعاون المتواجدين في المركزي الثالث والرابع ليس كبيراً، كونه لا يتجاوز النقطتين، فيما تبقت 5 مواجهات للاتحاد والتعاون، بينما تبقت 6 مباريات للأهلي في ظل وجود مواجهة مؤجلة له مم الهلال.
بينما يغرد الهلال الذي بات قريباً من تحقيق الدوري في المقدمة بـ80 نقطة، ويقف خلفه النصر في الوصافة بـ71 نقطة.