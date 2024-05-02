برئاسة وزير الدفاع.. “الجيومكانية” تستعرض خططها

ترأس وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمير خالد بن سلمان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة من قبل الهيئة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والخطط المستقبلية.
وأكد الأمير خالد بن سلمان على الدعم والاهتمام اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من لدن القيادة للقيام بدورها في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، الذي مكّن الهيئة من تحقيق الريادة في مجال المعلومات الجيومكانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على مشاركات الهيئة على المستوى الدولي في اللجان والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة باختصاصها، وكذلك على الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.
واطلع المجلس على الإستراتيجية القطاعية والمؤسسية والخطط الحالية والمستقبلية في مجال المعلومات الجيومكانية والمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، والبيانات والخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة للجهات من القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تابع مستوى التقدم في القرارات المتخذة بشأن السياسات والمعايير والأدلة والضوابط والشروط التنظيمية للقطاع. وفق “أخبار 24”.
واتخذ الاجتماع قرارات بشأن عدد من اللجان الإدارية والمالية، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التي تدعم قيام الهيئة بمهامها المناطة بها.