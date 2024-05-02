توقعات بأجواء ممطرة في 7 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح المركز أن تلك الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.
وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.