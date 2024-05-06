الأهلي يكشف “تيفو” مدرجه في كلاسيكو الهلال

كشف مدير إدارة رابطة المشجعين لنادي الأهلي بدر التركستاني عن تفاصيل “تيفو” فريقه قبل مواجهة فريقه أمام الهلال، في دوري روشن.
ويستضيف الأهلي فريق الهلال في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن.
وكتب بدر التركستاني عبر حسابه على منصة “إكس”: “جماهير الملكي التي ستحضر وتدعم فرقة الرعب مساء اليوم، نرجو منكم الدعم الإيجابي طوال مجريات المباراة والالتزام بالحضور المبكر (وسط أسبوع) والخطوط مزدحمة، ورفع التيفو بالطريقة الصحيحة وعدم رمي الأكياس بعد الانتهاء من رفعها لاستخدامها في الأهازيج الجماعية”.
وأضاف: “بداية انطلاق النشيد ستكون مع إنزال يد القائد بوبي فيجب على الجميع التركيز مع اللاعب، والتفرغ للتشجيع وترك استخدام الجوال والتصوير، وعدم الخروج عن جو المباراة سواء بخطأ حكم أو استفزاز لاعب أو غيره لا نريد ردة فعل سلبية من رمي أو ما شابه ذلك”. وفق “سبورت 24”.
وأوضح: “الموسم اقترب من النهاية وتبقى غير هذه المباراة مباراتان في أرضنا يجب أن ندعم فريقنا للنهاية والكل يعلم تصدر جماهيرنا للحضور حتى الآن فيجب تسليم أي شخص يقوم بأي عمل تخريبي ليس في مصلحة الكيان.
وواصل: “الإخوان الذين موقعهم خلف المرمى معذرةً كلها ٥ دقائق اتحملوا رفع البنر ورفع أكياس التيفو الموجودة وتعاونوا معنا حتى يكتمل العمل، مباراة بإذن الله سنحقق فيها الـ٣ نقاط”.
وأتم: “لاعبونا اليوم يومكم كل شيء جاهز لكم، قمنا بكل شيء نستطيع القيام به في مدرجات الملعب، الباقي عليكم ترجمة جميع ما سبق أعلاه في أرض الملعب والالتزام به”.