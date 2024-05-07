ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
كما قدم رئيس الإمارات التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، فيما عبر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة. وفق “أخبار 24”.