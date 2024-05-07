بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية

أعرب المغربي ياسين بونو عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه الهلال على مضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما، الاثنين، والمؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين.
وقال بونو في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2-1: “واجهنا فريقًا كبيرًا وكان طبيعيًا أن يشكل خطورة على مرمى الهلال، لكن في الشوط الثاني تفوق الهلال بدنيًا أمام الأهلي وهو ما فتح المباراة نحو الفوز”.
وأضاف بونو: “شخصية الهلال وكفاءة لاعبيه رجحتا الكفة الليلة في هذه المباراة الصعبة أمام فريق كبير”.
وعن اقتراب الهلال من التتويج باللقب إذ بات يحتاج لنقطة من المباريات الأربع المتبقية قال بونو إن الفريق سيخوض جميع المباريات المتبقية بجدية واحترافية من أجل الفوز بها جميعًا وعدم الاكتفاء بحصد نقطة حسم اللقب. وفق “سبورت 24”.