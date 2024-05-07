جيسوس: لم نتمكن من إيقاف جناحي الأهلي

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن الفوز على حساب الأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من دوري روشن.
وبارك جيسوس خلال المؤتمر الصحفي للاعبي الهلال والأهلي، مؤكدًا أن أجواء المباراة كانت رائعة، مشيرًا إلى أن المباراة تصنف مباراة قمة مثلما يحدث في أكبر دوريات العالم.
وأكد البرتغالي على امتلاك الأهلي جناحين مميزين لم يتمكن الهلال من إيقافهما بالشكل المطلوب، على الرغم أننا أخذنا جميع الاحتياطات للحد من خطورتهما.
وأكمل جيسوس تصريحاته مؤكدًا أنه من الوارد تغيير الاستراتيجية في عالم كرة القدم وإحداث مفاجأة للمنافس، وسبق وأن أنهينا مباراة الأهلي في الدور الأول بثلاثي في قلب الدفاع. وفق “سبورت 24”.
وأنهى تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير الهلال على دعمها الكامل للفريق في كل ملعب يذهب إليه، متمنيًا مواصلة الدعم حتى الإعلان رسميًا عن تتويج الفريق بدوري روشن.