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رياضة > مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال “مُلهم”
07/05/2024   8:15 ص

مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال “مُلهم”

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أكد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الهلال أن الفوز على الأهلي جاء بعد أداء كبير قدمه الهلال في مباراة صعبة ومعقدة.

وسجل مالكوم هدفًا وصنع آخر ليقود الهلال لفوز ثمين على الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي جرت بينهما، الاثنين، والمؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين.

وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “مباراة كانت صعبة ومنعقدة وعرفت كيف نتعامل معها.. نشكر الجماهير على دعمهم الكبير وألهموا الفريق ليقدم اللاعبون أداء كبيرًا حسموا به الفوز”. وفق “سبورت 24”.

وأضاف: “تلقينا هدف صعّب علينا المباراة ولكن نجحنا في العودة إلى اللقاء بفضل الهدوء والتركيز واستغلال الفرص”.

وعن هدفه الرائع لفت إلى أنه رأى أنه كانت لديه الفرصة واستغلها بسرعته من أجل المضي نحو مرمى الأهلي وتسجيل هدف الفوز.

واختتم: “لم يبق إلا القليل، وننتظر الفوز في المباراة القادمة من أجل حسم اللقب رسميًا”.

مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال “مُلهم”

رياضة
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