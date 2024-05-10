مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر

أكد المدير الفني لفريق الأخدود نور الدين زكري، أنهم دفعوا ثمن أخطائهم أمام النصر واستقبلت شباكهم هدفين بسبب تلك الأخطاء.
وفاز فريق النصر على نظيره الأخدود، مساء أمس الخميس، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.
وقال بن زكري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” في الشوط الثاني سيطرنا بشكل كامل واستطعنا العودة وتسجيل التعادل”.
وأضاف: “الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بسبب الاستعجال ورغبتنا في تحقيق الفوز، وكنا نستحق الفوز عطفاً على الأداء والأرقام والإحصائيات تثبت ذلك”. وفق “سبورت 24”.
وتابع: “مباراة النصر كانت مهمة جداً بالنسبة لنا وكنا نعرف جيداً طريقة لعب النصر، ولكن الهدف المبكر أربك حساباتنا وخاصة من الناحية النفسية”.