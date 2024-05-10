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رياضة > مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر
10/05/2024   8:00 ص

مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر

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أكد المدير الفني لفريق الأخدود نور الدين زكري، أنهم دفعوا ثمن أخطائهم أمام النصر واستقبلت شباكهم هدفين بسبب تلك الأخطاء.

وفاز فريق النصر على نظيره الأخدود، مساء أمس الخميس، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.

وقال بن زكري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” في الشوط الثاني سيطرنا بشكل كامل واستطعنا العودة وتسجيل التعادل”.

وأضاف: “الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بسبب الاستعجال ورغبتنا في تحقيق الفوز، وكنا نستحق الفوز عطفاً على الأداء والأرقام والإحصائيات تثبت ذلك”. وفق “سبورت 24”.

وتابع: “مباراة النصر كانت مهمة جداً بالنسبة لنا وكنا نعرف جيداً طريقة لعب النصر، ولكن الهدف المبكر أربك حساباتنا وخاصة من الناحية النفسية”.

مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر

رياضة
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