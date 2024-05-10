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10/05/2024   7:59 ص

الذئبة الحمراء.. هجوم مناعي تكافحه 4 إرشادات

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تزيد الحيرة لدى المصابين بمرض الذئبة الحمراء في كيفية التعامل معه خاصة أنه مرض مزمن يصيب الجهاز المناعي، ويسبب التهابات في أجزاء مختلفة من الجسم مثل: المفاصل، والجلد، والكلى، والقلب.

ويتطلب من المصابين به للحد من سرعة انتشار الالتهابات بالجسم، استخدام كريمات واقية من الشمس، وتجنب مسببات التوتر، مع ترك التدخين وممارسة الرياضة بانتظام.

ورغم عدم وجودعلاج بحد ذاته لمرض الذئبة الحمراء، لكن يمكن التحكم بالأعراض وتناول بعض الأدوية للسيطرة عليها، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأدوية مثبطة المناعة، بالإضافة إلى الكورتيزون، ومسكنات الألم. وفق “أخبار 24”.

وتشمل مضاعفات المرض الإصابة بمشاكل في الكلى، وفقر الدم (الأنيميا)، ومشاكل في غشاء القلب، والتهاب عضلة القلب، مع صعوبة في التنفس، ومشاكل في الرئة والالتهاب الرئوي، ونزيف داخل الرئة، وزيادة احتمالية الإجهاض عند الحمل.

الذئبة الحمراء.. هجوم مناعي تكافحه 4 إرشادات

طب وتداوي
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