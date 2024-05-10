بيئات قتالية مختلفة بختام “الموج الأحمر 7”

اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، مشاركتها في التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 7” للدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
وهدفت مشاركة حرس الحدود إلى تعزيز مفهوم العمل المشترك بين مختلف القوات العسكرية، ومهاراتها وإمكاناتها للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، من خلال تطبيق فرضيات تُحاكي بيئات قتالية مختلفة.
وكانت القوات المشاركة قد نفذت كثيراً من التدريبات القتالية مثل الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي للهجوم بالزوارق السريعة، وكذلك حماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية.
وفق “أخبار 24”.