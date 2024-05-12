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رياضة > الممر الشرفي مثار جدل في ديربي النصر والهلال
12/05/2024   10:48 م

الممر الشرفي مثار جدل في ديربي النصر والهلال

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تترقب جماهير الكرة السعودية ديربي الرياض الذي سيجمع النصر والهلال على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المقبل، بمنافسات الجولة 32 من دوري روشن.

ونجح الهلال في حسم لقب دوري روشن للموسم الجاري، بعد رباعية أمطر بها مرمى الحزم أمس السبت، بالجولة رقم 31 من عمر المسابقة، بينما ضمن النصر الوصافة.

جدل مثار في الساعات القليلة الماضية بين جماهير الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية قيام لاعبي النصر بممر شرفي لفريق الهلال قبل انطلاق ديربي الرياض.

ومن جانبه علق فهد بن نافل رئيس الهلال على الأمر في تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن مسألة إقامة النصر ممرا شرفيا للاعبي فريقه بعد حسم لقب روشن، تعود إلى النادي المنافس.وفق “سبورت 24”.

وأوضح أنه لن يعلق على الأمر والمسألة تعود إلى نادي النصر، إذا كان يرغب في ذلك أم لا.

مطالبات من الجماهير الهلالية بممر شرفي في ديربي الرياض، وسط رفض من الجانب الآخر النصراوي، ليستمر الجدل بين الطرفين حتى الجمعة المقبل.

الممر الشرفي مثار جدل في ديربي النصر والهلال

رياضة
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