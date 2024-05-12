لوكمان مفاجأة الاتحاد في “الميركاتو” الصيفي

بدأ مسؤولو نادي الاتحاد في التحرك لإبرام صفقات قوية تدعم فريق الكرة بالنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وينصب الاتحاد شباكه حول النيجيري أدمولا لوكمان، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي للتعاقد معه في الصيف المقبل، وتعزيز خط هجوم الفريق.
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هناك وفدا اتحاديا قد طار إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية من أجل الاتفاق على الصفقة.وفق “سبورت 24”.
النيجيري صاحب الـ 26 عامًا تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، حسب شبكة “ترانسفير ماركت العالمية”.
وخاض لوكمان مع أتالانتا الإيطالي بالموسم الجاري 40 مباراة، ساهم خلالهم في 19 هدفًا.