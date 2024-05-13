ارتفاع عدد كوادر التمريض إلى 235 ألفاً في 2023

ارتفعت أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالقطاع الصحي في المملكة خلال 2023 إلى أكثر من 235 ألفا.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، أن إجمالي عدد الممرضين والممرضات خلال عام 2023م ارتفع بما نسبته أكثر من 23% منذ عام 2016 منهم أكثر من 106 آلاف ممرض وممرضة في وزارة الصحة.
وبلغ عدد الممرضين والممرضات في الجهات الحكومية الأخرى قرابة 15 ألف ممرض وممرضة والقطاع الخاص زاد على 67 ألف ممرض وممرضة، ليرتفع الإجمالي في القطاع الصحي إلى 235,461 في مجال التمريض.
جاء ذلك في إطار تواصل للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ إستراتيجية الترغيب بمهنة التمريض، كإحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي التي أسهمت في دعم وتمكين هذه المهنة الإنسانية، كما يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الصحية بالمملكة للارتقاء بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن ارتفاع أعداد الممرضين والممرضات في القطاع الصحي في المملكة، يأتي انعكاساً للاهتمام بالجانب الإنساني والمهني للتمريض وعطائهم بقيم الشغف والتعاطف والإتقان، وترجمة للجهود المبذولة من أجل توفير الأعداد الكافية وتجويد الخدمات الصحية للكادر الصحي، وتعزيزاً للدور الحيوي للتمريض في تقديم رعاية إنسانية عالية الجودة للمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.