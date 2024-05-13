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جديد المحليات > تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية
13/05/2024   7:52 م

تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية

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تعتزم هيئة الأفلام المشاركة في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ 77، تعزيزًا لحضور قطاع الأفلام السعودي في المحافل العالمية، وتسليط الضوء على الثراء الثقافي والسينمائي، وتعزيز فرص التواصل والتعاون.

وتنظم الهيئة جناح المملكة في المهرجان، المقرر انعقاده من 14 إلى 25 مايو 2024، بحضور شركاء قطاع الأفلام في المملكة، وذلك بهدف تقديم الرؤى المتنوعة في عالم صناعة الأفلام، إضافة إلى الاحتفاء بالمواهب السعودية والقصص المحلية، في إطار سعي المملكة لأن تكون وجهة عالمية لصناعة الأفلام.

وتنظم الهيئة عددًا من الندوات الحوارية على هامش المهرجان، تتناول فيها أحدث تطورات القطاع، كما ستتناول عددًا من المواضيع مثل “تجربة صناعة الأفلام في الأسواق الناشئة”، و”الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما” و”جلسة مع فريق فيلم نورة” و”خارطة الطريق إلى السوق السعودي”.

كما تقيم برامج وفعاليات على هامش المهرجان، تهدف إلى التواصل مع خبراء القطاع الدوليين المشاركين، وتعزيز حضور قطاع السينما السعودي في أحد أكبر الأسواق العالمية.

وعملت الهيئة هذا العام على توفير جناح خاص لشركات القطاع الخاص في المملكة بهدف تمكينها وتوسيع نطاق أعمالها دوليًا.

وفي المشاركة السعودية الأولى بتاريخ المهرجان، يشارك الفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي، المدعوم من هيئة الأفلام عبر “ضوء لدعم الأفلام” الذي تم تصويره بالكامل في منطقة العلا في المملكة، ضمن مسابقة “نظرة ما” في المهرجان. وفق “أخبار 24”.

وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في مهرجان “كان” السينمائي 2024 امتدادًا للنجاح الذي حققه الجناح السعودي في المهرجان العام الماضي؛ وضمن سياق مشاركتها بالمحافل السينمائية الدولية، مما يجسد التزام الهيئة في تطوير المشهد السينمائي المحلي، إلى جانب تحفيز وتمكين صناع الأفلام السعوديين، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يقود إلى تطوير البيئة الداعمة لصناعة الأفلام.

تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية

جديد المحليات
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