الإعلانات وشاهد يصعدان بأرباح “MBC” إلى 121 مليوناً

كشفت شركة مجموعة “إم بي سي”، عن تحقيق أرباح قدرها 121.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مرتفعةً بنسبة 773.8% مقارنة بخسائر قدرها 18 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36% لتصل إلى 1236 مليون ريال، مدفوعة بتعافي أداء إيرادات الإعلانات التليفزيونية ونمو قاعدة المشتركين على منصة شاهد خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما وقد صادف وقوع 10 أيام إضافية من الشهر الفضيل ضمن الربع الأول 2024 مقارنة بالربع الأول 2023.
وأضافت المجموعة أن حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية بلغت نحو 3.8 مليار ريال، كما بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 0.33 ريال للسهم، وذلك بقسمة صافي الربح علي متوسط مرجح لعدد الأسهم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه ليس لدى المجموعة أرقام مقارنة لفترة التقرير الحالية، حيث تم تأسيس الشركة في 20 أبريل 2023، وهو تاريخ لاحق لفترة التقرير المقارنة، وعلى هذا فلا ينطبق الاستدلال بالزيادة أو النقصان.