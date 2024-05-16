ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات

يتأهب النصر والهلال لموقعة الديربي الكبير والتي يحتضنها ملعب الأول بارك مساء الجمعة في قمة دوري روشن للمحترفين ولحساب الجولة 32.
وتعد المباراة تحصيل حاصل على مستوى وضع الفريقين في جدول الترتيب، إذ حسم الهلال اللقب في الجولة الماضية فيما حسم النصر المركز الثاني ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن ديربي الرياض يعد بطولة في حد ذاته لاسيما وأن الهلال يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته القياسية في الدوري والتي وصلت إلى 34 فوزًا متتاليًا، كما يأمل في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم من أجل دوري اللاهزيمة.
وفي المقابل فإن النصر يسعى لإيقاف سلسلة انتصارات الهلال وحرمانه من إنهاء الدوري بلا هزيمة، الأمر الذي يزيد من إثارة اللقاء الذي يعد كذلك بروفة نهائية قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة ليواصل تفوقه الكاسح أمام النصر في الدوري في السنوات الأخيرة.
ويعود آخر فوز للنصر على الهلال في دوري روشن لموسم 2021-2021 وتحديدًا لديسمبر 2021 عندما فاز النصر بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. وفق “أخبار 24”.
كما يعود آخر فوز للنصر على الهلال في ملعب الأول بارك “مرسول بارك سابقًا” إلى فبراير 2021 عندما فاز بهدف نظيف لحساب الجولة 20 من دوري 2020-2021.