الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين.
وتطرق الجانبان، خلال اجتماعهما في مقر الوزارة، في إطار زيارة الوزيرة الأمريكية للمملكة، مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.
واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.
وكانت جرانهولم قد اجتمعت مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وناقشا آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، بينها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 15 يوليو 2022م. وفق “أخبار 24”.