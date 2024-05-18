جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق

أكد ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق أنه فخور بلاعبي فريقه بعد التعادل مع الأخدود في ظل النقص العددي.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة الاتفاق أمام ضيفه الأخدود في لقاء الجولة 32 من دوري روشن.
وقال جيرارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي إنه فخور بلاعبي الاتفاق بعد خوض 75 دقيقة بنقص عددي وتسجيل هدف.
وأشار الإنجليزي إلى أن الاتفاق لديه مباراة هامة في الجولة المقبلة بالدمام أمام فريق الشباب، ويسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه يستعد لتلبية جميع احتياجات الفريق بعد نهاية الموسم الجاري من أجل الاستعداد مبكرًا للموسم الجديد.