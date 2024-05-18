تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها

اعتبر البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر أن ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال قبل نهاية مباراة الفريقين اليوم “مشكوك في صحتها” لكنه أكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة دون الخوض في صحة جزائية الهلال من عدمها.
وأعرب تيليس في تصريحات عقب نهاية المباراة التي حسمها التعادل الإيجابي 1-1 عن امتنانه وتقديره للدعم الكبير من جماهير النصر والرسالة الرائعة التي وجهتها له اليوم على خلفية الأحداث الصعبة التي يشهدها مسقط رأسه، حيث تعرضت ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية لفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأشار تيليس إلى أن لاعبي النصر عليهم التركيز على ما قدموه اليوم بعض النظر عن ركلة جزاء الهلال التي حرمتهم من الفوز والتي تثار شكوك حولها. وفق “سبورت 24”.
واختتم تيليس بالقول إن الفريق سيقدم أفضل ما لديه في المباريات القادمة وصولًا إلى المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين.