نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها
18/05/2024   7:50 ص

تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها

+ = -
62

اعتبر البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر أن ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال قبل نهاية مباراة الفريقين اليوم “مشكوك في صحتها” لكنه أكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة دون الخوض في صحة جزائية الهلال من عدمها.

وأعرب تيليس في تصريحات عقب نهاية المباراة التي حسمها التعادل الإيجابي 1-1 عن امتنانه وتقديره للدعم الكبير من جماهير النصر والرسالة الرائعة التي وجهتها له اليوم على خلفية الأحداث الصعبة التي يشهدها مسقط رأسه، حيث تعرضت ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية لفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار تيليس إلى أن لاعبي النصر عليهم التركيز على ما قدموه اليوم بعض النظر عن ركلة جزاء الهلال التي حرمتهم من الفوز والتي تثار شكوك حولها. وفق “سبورت 24”.

واختتم تيليس بالقول إن الفريق سيقدم أفضل ما لديه في المباريات القادمة وصولًا إلى المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885299195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com