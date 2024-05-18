نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا

أكد البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال أن فريقه حقق تعادلًا مستحقًا أمام النصر عطفًا على ظروف المباراة، مشيدًا بما قدمه جميع زملائه في مباراة الديربي.
وقال نيفيز في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه التعادل 1-1: “بدأنا المباراة باستقبال هدف مبكر حاولنا أن نسيطر على المباراة وأتيحت لنا العديد من الفرص، وواصلنا العلم أن الهلال لا يستسلم أبدًا وهو ما أثبتناه في نهاية اللقاء”.
وأضاف نيفيز: “ربما غاب عنا الحافز بعد حسم اللقب وكذلك نحن في نهاية الموسم ونواجه فريقًا كبيرًا مثل النصر، لكننا قدمنا عملًا كبيرًا حتى آخر لحظة وحققنا تعادلًا مستحقًا”. وفق “سبورت 24”.
واختتم نيفيز بالقول إن الفريق أمامه مباراتين لتحقيق هدفه بإنهاء الموسم بلا خسارة من أجل دوري اللاهزيمة.