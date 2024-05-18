كاسترو: أهدرنا فرصًا بالجملة.. وركلة جزاء الهلال غير صحيحة

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، عن التعادل الذي حققه فريقه أمام نظيره الهلال في ديربي الرياض الذي استضافه ملعب الأول بارك، بمنافسات الجولة 32 من دوري روشن.
وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة أظهرت مدى قوة الفريقين على أرضية الملعب.
وأشار كاسترو إلى أن النصر بدأ المباراة بشكل رائع وأهدر عددا كبيرا من الفرص السانحة لمضاعفة النتيجة مع الشوط الأول، والهلال كان الأفضل في الشوط الثاني.
وأوضح: “على الرغم من أفضلية الهلال في الشوط الثاني، فإننا خلقنا فرصا عديدة للتسجيل ولكن لم يحالفنا التوفيق”.
وأكد كاسترو أن غياب الثنائي عبدالرحمن غريب واندرسون تاليسكا كان مؤثرًا، مشيرًا إلى أنه دفع باللاعب علي الحسن في غير مركزه بسبب الغيابات. وفق “سبورت 24”.
وأكمل البرتغالي تصريحاته مشيدًا بلاعبي النصر وعلى رأسهم رونالدو على كل ما قدموه في ديربي الرياض.
وأتم كاسترو تصريحاته مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للهلال غير صحيحة.