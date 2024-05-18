جيسوس: ما زلنا قادرين على إنهاء الدوري بدون هزيمة

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أنه من الطبيعي جداً في كرة القدم أن تمر فترات على أي فريق لا يسيطر فيها دوماً على الكرة، خصوصاً إذا كان المنافس في نفس المستوى.
وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الهلال أمام مضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “صحيح تأخر الهدف، لكنه جاء في وقت تحسن أداء الفريق، ولدينا ركلة جزاء واضحة لميشايل لم تحتسب”.
وأضاف: “النتيجة كانت جيدة لنا مقارنة بالنصر؛ كون الهلال بطل الدوري، وما زال الفريق قادراً على إنهاء الدوري بدون خسارة.
وتابع مدرب الهلال: “ياسين بونو حارس مرمى مميز، ولهذا السبب تعاقدنا معه لينقذ مرمى الفريق من الأهداف، سالم الدوسري لاعب مهم جداً في منظومة الفريق، وسيكون قادراً على المشاركة فيما تبقى من مباريات”. وفق “سبورت 24”.