10 معلومات عن رافا سيلفا صفقة الشباب المنتظرة

تنتظر جماهير نادي الشباب الإعلان رسميًا عن حسم صفقة البرتغالي رافا سيفا لاعب فريق بنفيكا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتطلع الشباب لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعد النتائج المتأرجحة للفريق في الموسم الحالي وابتعاده تمامًا عن المنافسة على الألقاب.
اللاعب أتم قبل 4 أيام عامه الـ 31 ويشغل مركز المهاجم.
25 مباراة دولية لرافا سيلفا بقميص المنتخب البرتغالي، اكتفى خلالها بصناعة 4 أهداف دون زيارة الشباك.
تبلغ القيمة السوقية للاعب رافا 18 مليون يورو حسب شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.
52 مباراة رسمية خاضها رافا سيلفا مع بنفيكا هذا الموسم، ساهم خلالها بـ 37 هدفًا ( سجل 22 وصنع 15).
رافا لعب بقميص كل من بوفينسي وفييرينسي وسبورتنج براغا وبنفيكا في الدوري البرتغالي.
9 ألقاب حققها رافا في مسيرته الكروية، منهم لقبين رفقة منتخب بلاده البرتغالي.
زامل رافا كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر وهداف دوري روشن في الموسم الجاري، خلال مباريات المنتخب البرتغالي. وفق “سبورت 24”.
218 هدفًا هي حصيلة اللاعب في مشواره مع الأندية خلال 501 مباراة رسمية.
اللاعب شارك في 5 مراكز هجومية هي الجناح الأيمن، والجناح الأيسر، وصانع الألعاب، والمهاجم الثاني و رأس الحربة “الصريح”.
56 بطاقة صفراء نالها رافا سيلفا في مسيرته مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها، وبطاقة حمراء وحيدة.