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جديد المحليات > أجهزة كمبيوتر من مايكروسوفت مزودة بالذكاء
21/05/2024   3:29 م

أجهزة كمبيوتر من مايكروسوفت مزودة بالذكاء

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طرحت شركة مايكروسوفت، فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصي المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطتها لدمج التكنولوجيا الناشئة في منتجات لها من أجل التنافس مع أبل وألفابت.

وقررت الشركة إطلاق أجهزة الكمبيوتر الشخصي “كوبايلوت “، والتي يمكنها التعامل مع المزيد من مهام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مراكز البيانات السحابية، حيث يبدأ سعرها من ألف دولار.

وتتضمن مزايا الأجهزة الجديدة ميزة تسمى “ريكول” والتي ستساعد المستخدمين في العثور على الملفات والبيانات الأخرى التي شاهدوها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى لو كانت علامة تبويب مفتوحة في متصفح للإنترنت. وفق “أخبار 24”.

وتوقعت الشركة شراء العملاء 50 مليون جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في ظل الإقبال الشديد عليها.

أجهزة كمبيوتر من مايكروسوفت مزودة بالذكاء

جديد المحليات
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