“إكس” تُطوِّر زرًا للتحقق من الذكاء الاصطناعي

تعمل منصة “إكس” على تطوير طريقة جديدة لاستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok من خلال زر Grok Analysis، للتحقق من صحة أي منشور في التطبيق.
ويُمكّن Grok Analysis المستخدمين من التحقق من صحة أي منشور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من أن هذا الخيار ليس جاهزًا تمامًا حاليًا، إلا أنه يمثل خطوة نحو تحقيق دقة أكبر في تفسير المنشورات.
ويتميز Grok بموضع بارز في واجهة المستخدم، حيث يظهر في منتصف شريط الوظائف السفلي في تطبيق إكس، كما تعمل المنصة على عرض جديد لمنشوراتها عند توسيعها، ويتضمن العرض الجديد أزرار Grok Analysis و Related Posts في الجزء السفلي من واجهة المستخدم.
ويواجه Grok نفسه تحديًا في التمييز بين الحقيقة والخيال، حيث أساء تفسير بعض المنشورات بشكل غير دقيق، مثل تقريره الذي ذكر أن الشمس كانت تتصرف بطريقة غير عادية مما أثار الارتباك فيما يتعلق بظاهرة كسوف الشمس إضافة إلى أن التقارير الكاذبة قد تكون نتيجة لسوء تفسير Grok للسخرية أو للتلاعب بالمنشورات في الوقت الفعلي، وقد يكون من الصعب التخلص من هذه التقارير الكاذبة.
وتعد السخرية خطرًا دائمًا داخل منشورات إكس، كما يمكن للحسابات الروبوتية تحريف التقارير من خلال النشر الجماعي بخصوص موضوعات معينة من أجل جعل هذه المعلومات رائجة في التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وتتطلع “إكس” إلى زيادة السخرية من خلال وضع المرح Fun Mode في روبوت Grok المصمم لتقديم لقطات فكاهية، كما ينبغي أن يتم التعامل مع هذه الأنواع من التقارير بحذر للتحقق من الحقيقة الفعلية.