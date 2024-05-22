القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس العليمي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.